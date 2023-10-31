Başakşehir’de yurttaşlar rantsal dönüşüme karşı yaşam alanlarını koruyor: Nöbet tutuyorlar

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede belediyenin iştirak şirketi Başakkent Anonim Şirketi’nin yetkisiz bir biçimde bölgedeki arsalar üzerinde kentsel dönüşüm çalışması yürütmesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Yaşam alanlarını savunan yurttaşlar mahallede gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Bunun ardından bölgede nöbete başlayan yurttaşlardan Nahigan Kamçi ve Uğur Çelikok ifadeye çağrıldı. Dün ifade vermeye giden Kamçi ve Çelikok Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Kamçi, şunları söyledi: “Başakkent AŞ’nin yetkisi olmamasına karşın burada çalışma yürütüyor. Yetkileri olmamalarına karşın burada yurttaşlarla yetkiliymiş gibi görüşme yapıyorlar. Bunun hukuksuz olduğunu tartışırken çekilmiş bir videomuz nedeniyle ifade verdik. Benim evimin olduğu adanın imar itiraz davası sürüyor ve kentsel dönüşüm yetkisi verilmemiş olmasına karşın çalışma yürütüyorlar.”

‘KORKUTUP İMZA ATTIRIYORLAR’

Mahalle sakinlerinden Çelikok da şunları söyledi: “Kanunen Belediye Meclis’i belirli adalarda kentsel dönüşüm ilan edilmeli ki, Başakkent AŞ çalışma yapabilsin. Belediye meclis kararı olamamasına karşın bu şirket çalışma yürütüyor. Halkı tek tek arayarak ‘Komşunuz imza verdi, siz vermezseniz mağdur olacaksınız’ diyerek imza topluyorlar. Başakkent AŞ’nin meclisin belirledigi adalar dışında temas kurduğu ve topladığı imzalar hukuka aykırıdır.” Çelikok, “İmza alınan adaların kentsel dönüşüm kararı alınıp Başakkent AŞ’ye yetki verdigi adalar olması gerekir. Ancak bu şirket yetkisiz bir şekilde çalışma yürütüyor. Tartışma konusu olan videoda o arsada Başakkent AŞ’nin yetkisi yok. Biz de bu konuyu kendi aramızda tartışıp konunun hukuksuz olduğunu söylerken çekilmiş bir video nedeniyle ifadeye çağrıldık. Haklarımızı tartıştığımız için ifade verdik” diye konuştu.