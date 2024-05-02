Başakşehir'deki Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde patlama: 1 kişi yaralandı
Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde iş yerinde patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı.
Başakşehir'de Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal maddelerle üretim yapan iş yerinde patlama meydana geldi.
1 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
-
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Fed faiz kararını açıkladı!
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- 'Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu'
- 'Size demokrasi fazla'
- '1 Mayıs'ı kutlamayı beceremediler'