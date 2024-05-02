Başakşehir'deki Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde patlama: 1 kişi yaralandı

Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde iş yerinde patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 11:40
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Başakşehir'de Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde bulunan kimyasal maddelerle üretim yapan iş yerinde patlama meydana geldi.

1 kişinin yaralandığı patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

AYRINTILAR GELECEK...


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