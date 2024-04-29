Kent 'patlamamış' mühimmatın üzerinde: 2 bin kişi tahliye ediliyor!
Polonya'nın Pomeranya Voyvodalığı'ndaki bir dizi yerleşim yerindeki nüfusun, daha önce keşfedilen patlamamış mühimmatın taşınması için tahliye edileceği bildirdi.
Polonya hükümeti ülkenin kuzeyinde yer alan Pomeranya Voyvodalığı'ndaki bir dizi yerleşim yerindeki nüfusun, daha önce keşfedilen patlamamış mühimmatın taşınması için tahliye edileceğini bildirdi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatın bugün kaldırılmaya başlanması bekleniyor.
Patlamamış mühimmat 25 Nisan'da Kazimierz'de bir perakende satış yerinin yakınında bulunmuştu.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada "Tahliye 29 Nisan'dan itibaren başlayacak; Kazimierz, Debogorze ve Debogorze-Wybudowanie'de bazı sokaklar kapatılacak" denildi.
Polonya medyasına göre bölgede iki bin kişi tahliye edilecek.
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