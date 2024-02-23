Başakşehir'deki iş insanı cinayeti... Azmettirici tanıdık çıktı!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:25

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:27

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Mecidiye Caddesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda iş insanı Abdülkadir Altuğrul, sitenin otoparkında otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Bir kişi silahlı saldırısı sonucu kanlar içinde yere düştü, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri Abdülkadir Altuğrul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKIN ARKADAŞI AZMETTİRİCİ ÇIKTI!

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, polis olayla ilgili 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. İstanbul ve Hakkari’de yapılan operasyonda cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan birinin öldürülen Abdülkadir Altuğrul’un yakın arkadaşı olduğu ve olayı azmettirdiği öğrenildi.

Yetkililer, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini ve şüphelilerin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğünde sürdüğünü belirtti.