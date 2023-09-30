Başakşehir'deki selden geriye kalan çarpıcı görüntü: Liselilerin tehlikeli geçişi...

Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 30.09.2023 - 17:55

İstanbul'un bazı ilçelerinde 2 gün önce etkili olan yağmurun ardından bir çok yol, ev ve iş yeri su ile dolmuştu. İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı da yağmur suları dolmuş ve bir çok araç mahsur kalmıştı.

Bulvar yakınında bulunan bir meslek lisesinin öğrencileri de bellerine kadar gelen suda yolun karşısına geçmek zorunda kaldı. Okul dağılımında bazı öğrencilerin tek sıra halinde bellerine kadar gelen suya girip yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciler tehlikeye davetiye çıkarttı.

Yarı boylarına kadar gelen suda güçlükle ilerleyerek canlarını tehlikeye atan bazı öğrenciler bir yurttaşın cep telefonu ile saniye saniye yansıdı.

Araçların suda yüzdüğü bulvarda bir yurttaşın da beline kadar gelen suya girip yolun karşısına geçme çabası da kameraya yansıdı. Cep telefonunun ıslanmaması için büyük çaba harcayan kişi ayağı takılıp suya düşmekten kurtulamadı.

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