Başaran Aksu’dan dikkat çeken savunma: 'TBMM’ye siparişle kanun çıkaran güç…'

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aksu, kendisine yöneltilen “Yargı makamlarının Nihat Özdemir’den talimat aldığına dair elinizde bir delil var mıdır? sorusuna dair yaptığı savunmada, “TBMM’ye sipariş ile kanun çıkartabilen bir güç Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan Savcıyı da, Hakimi de, Kaymakamı da görev yeri değiştirerek ve siyasi iktidar etki edebilir. Esra IŞIK’ın arkasında olan güç de budur. Savcılar ve Hakimler Limak Holding’in aleyhine karar almaktan korkmuşlardır. Esra IŞIK bu nedenle tutuklanmıştır. Bu fikrimi de savunuyorum” yanıtını verdi.

Aksu’nun ifadesi şöyle:

“Akbelen mücadelesini biliyorum, öteden beri takip etmekteyim. Önceki yıllarda kaymakam bey köylüleri ve muhtarları toplayarak acele kamulaştırma kararı çıkacağını söylemiştir. Ayrıca kaymakam köy köy gezerek buranın acele kamulaştırma işlemi ile kamulaştırılacağını, bu nedenle şirket ile anlaşılması yönünde tavsiyede bulunup şirket ile anlaşılması durumunun daha da karlı olacağını yönünde tavsiyede bulunmuştur. Yaz aylarında TBMM’de sadece bu şirket özel olarak kanun çıkarılmış, yüzyıllardır orada yaşayan köylülerin arazilerine el konulmuştur.

TBMM’ye sipariş ile kanun çıkartabilen bir güç Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan Savcıyı da, Hakimi de, Kaymakamı da görev yeri değiştirerek ve siyasi iktidar etki edebilir. Esra IŞIK’ın arkasında olan güç de budur. Savcılar ve Hakimler Limak Holding’in aleyhine karar almaktan korkmuşlardır. Esra IŞIK bu nedenle tutuklanmıştır. Bu fikrimi de savunuyorum.

Ben Nihat ÖZDEMİR’in Muğla bazında etkili bir insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Bu kanaatimi güçlendiren her somut delil Akbelen muhtarının kızı olan Esra IŞIK’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıttır”