Başarır'dan miting için sayı veren Vali'ye tepki: Bilet mi kestin?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingine 21 bin 500 kişinin katıldığını ileri süren Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, “Bilet mi kestin sayın Vali? Biletçi Vali, nereden biliyorsun bu sayıyı” diye sordu.

ANKA
05 Aralık 2021 Pazar, 16:13
Başarır'dan miting için sayı veren Vali'ye tepki: Bilet mi kestin?
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Mersin’de düzenlediği mitingin ardından Mersin Valiliği, mitinge 21 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı. CHP ise 100 bine yakın kişinin mitinginde olduğunu duyurdu.

Ali Mahir Başarır da yaptığı açıklamada, Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya “Sana defalarca ‘AKP’nin değil, herkesin valisi ol’ dedim” diye seslenerek şunları söyledi:

“‘Yüzbinler gelecek’ dedik ve geldi ama bu birilerini rahatsız etmiş. Miting öncesi mitingimizi engellemek için elinden geleni yapan, AKP il başkanı gibi davranan bir vali vardı. Görüyorum ki mitingden sonra da o vali iş başındaydı. Yine manipüle etmeye çalışıyor mitingimizi. Valiye göre 21 bin 500 kişi varmış. Hadi 20 bini, 21 bini de anladım ama 500 ne oluyor? Bilet mi kestin sayın Vali? Biletçi Vali, nereden biliyorsun bu sayıyı?

“MERSİN’DE KAÇ İŞSİZ VAR, ONU SAY SAYIN VALİ”

Mersin’e hiç yakışmıyorsun. Sen, benim ülkemde valilik yapabilecek bir insan değilsin. Sana defalarca ‘AKP’nin değil, herkesin valisi ol’ dedim ama görüyorum ki sen AKP’nin sözcüsü olmaya devam ediyorsun. Çatlasanız da patlasanız da tüm Mersin, tüm Çukurova alanlardaydı. Onur duyduk, gurur duyduk. Sen de duy, sen de kabullen. Sen oradaki insanları sayma. Mersin’de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var; sağlık, ekmek ihtiyacı olan kaç tane insan var, onu say sayın Vali. Sen, güvenliği, asayişi sağla. Sen, AK Parti İl Başkanı değil, sözüm ona sen Mersin Valisi’sin. Bunu artık anla ama şunu bil ki gideceksin. Ben, Mersin Milletvekili olarak senin gitmen için elimden gelen her şeyi yapacağım.”


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