Başbağlar Katliamı davasının avukatı Kadir Kartal: 'Devlet failleri 29 yıldır bulmak istemiyor'
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 günü teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak öldürülen 33 sivilin yakınları yıllardır adalet bekliyor.
Davanın çözülmemesi için gizli bir elin var olduğunu söyleyen davanın avukatı Kadir Kartal, “29 yıldır bitmeyen dava. 21 sanık var, adresleri belirli ama halen yakalama kararı yok. Failler belli ama devlet bulmak istemiyor” dedi.
Katliama neden olan suçluların yakalanması ve cezasını çekmesi için tekrar Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Kartal, “Yıllardır hukuk mücadelesi veriyoruz. Olay sonrası 16 kişi yakalandı, sadece biri tutuklandı o da belli bir süre sonra adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 21 kişi suçlu bulundu, dava dosyasında hepsinin adresleri belli olmasına rağmen hiçbiri yakalanmadı ve bulunamadı. Devlet 29 yıldır bu katilleri bulmak istemiyor” dedi.
‘DAVAYA DAHİL EDİLMELİ’
Kartal, “Yurtdışındaki sanıklara kırmızı bülten çıkarılmasını, Türkiye’dekilerin yakalanıp yurtdışı yasağı getirilmesini talep ettik. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın azmettirici olarak davaya dahil edilmesini istiyoruz” dedi.
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