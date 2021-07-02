MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Sivas'ı unuttu, Başbağlar Katliamı'nda yaşamını yitirenleri andı

02 Temmuz 2021 Cuma, 16:38

Madımak Oteli'nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin katledildiği Sivas Katliamı'nın 28'inci yıldönümü nedeniyle yurdun birçok yanında anmalar düzenlendi, siyasiler anma mesajları yayımladı.

MHP'li Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise katliamın yıldönümü olan bugünde, katliamdan 3 gün sonra 5 Temmuz 1993'te, 33 sivil yurttaşın PKK'li teröristlerce Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde katledilişine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, açıklamasında şöyle dedi:



"5 Temmuz’un ardından Başbağlar'da 33 şehit, 30 dul kadın, 100'e yakın yetim çocuk kaldı. Başbağlar katliamı, insanlık tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Başbağlar katliamı ile birlikte terör en aşağılık yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğine göz diken hain odaklar, Başbağlar'da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltenmiş olsa da aziz milletimiz, yaşanan büyük acılara rağmen bu oyunlara gelmedi. Biliyoruz ki farklı zaman dilimlerinde, farklı tarihlerde bu ülkeyi parçalamak isteyenler asla emellerine ulaşamadı ve ulaşamayacaktır."