Başhekim Prof. Dr. Müfit Yenen’den Halil Falyalı açıklaması
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, KKTC'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hakkında, “Hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklamasını yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen kumarhaneci Halil Falyalı, Girne'de silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının ardından koruma şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Falyalı ise ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Falyalı'nın ardından Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Falyalı burada yaşamını yitirdi.
Polis, Falyalı'nın kurşunlandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı. Saldırı sırasında Falyalı'nın eşinin ve çocuklarının konvoydaki başka bir araçta olduğu ve saldırıyı yara almadan atlattıkları öğrenildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradığı öğrenilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.
"VÜCUDUNUN PEKÇOK NOKTASINDAN SİLAH YARALANMASIYLA GETİRİLDİ"
Prof. Dr. Yenen’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir.
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