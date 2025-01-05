Başhemşirenin kan donduran ifadesi Yenidoğan Çetesi fezlekesinde: 'Anne karnında bebek bulun!'
Yenidoğan Çetesi soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınanlarla ilgili fezleke hazırlandı. Fezlekede bebeklerin ölümüne neden olan veya sakat bırakan örgüt üyelerinden başhemşire Nigar Kubilay'ın "Benim hastam yok. Pazarlama yapın. Hasta bulun, hasta bakın. Anne karnında bebek bulmamız lazım" sözleri yer aldı.
Türkiye'yi dehşete düşüren Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında örgütle bağı tespit edilen 18 kişi hakkında fezleke tamamlandı.
"Kanlı Nigar" ismiyle bilinen Nigar Kubilay, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi başhemşiresi unvanıyla soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanırken, örgütün faaliyet gösterdiği hastanelerde tıbbı sekreterlik yapan çok sayıda şüpheli de sahte epikriz raporları hazırlamakla suçlandı.
'HASTA BULUN'
NTV'de yer alan habere göre; ikinci fezlekede Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporları, alınan ifadeler ve telefon konuşması kayıtları incelendi. Örgüt üyelerinin, durumu kritik olan bebeklere yeterli müdahaleyi yapmayıp ölümüne neden olduğu, bazılarını da sakat bıraktığı öne sürülüyor.
Fezlekede hemşire Nigar Kubilay'ın telefon kayıtları da yer aldı.
Kayıtlarda Kubilay, "Benim hastam yok. Pazarlama yapın. Hasta bulun, hasta bakın. Anne karnında bebek bulmamız lazım" sözleri yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'