Yenidoğan Çetesi... Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 19:19

Güncelleme: 03.01.2025 - 19:19

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 Aralık'ta 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezlekede Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de yer aldı. Zengin hakkında fezlekede “Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı” değerlendirildi.

"ÖNGÖRÜLERİMİ KENDİSİ İLE PAYLAŞTIM”

Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi de ortaya çıktı.

Zengin, fezlekede yer alan ifadesinde şunları ileri sürdü:

"Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok.”

"SÖYLEDİKLERİM BOŞBOĞAZLIKTAN"

“Cumhuriyet Savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?” sorusuna Mustafa Kemal Zengin'in “Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boşboğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" yanıtını verdiği öğrenildi.