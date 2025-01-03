Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 18 kişi için fezleke hazırlandı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:29

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında 18 kişinin, örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Aralık 2024'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i doktor 14 kişi, gözaltına alınmış, şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı.

SAVCIYI TEHDİT ETMİŞTİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede Dr. Dursun Eryılmaz'ın, "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu Mustafa Kemal Zengin'in ise, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FİRAR EDEN HEMŞİRENİN 43 YIL 7 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Devam eden Yenidoğan Davası'nın tutuksuz sanığı olan ve ara mütalaada savcının tutuklanmasını talep etmesinin ardından firar ettiği ortaya çıkan hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede, diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları istendi.