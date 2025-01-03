Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 18 kişi için fezleke hazırlandı

İstanbul'da, yeni doğan bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin düzenlenen ikinci dalga operasyonda fezleke hazırlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 18 kişi için fezleke hazırlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:22

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında 18 kişinin, örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Aralık 2024'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i doktor 14 kişi,  gözaltına alınmış, şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı.

SAVCIYI TEHDİT ETMİŞTİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede Dr. Dursun Eryılmaz'ın, "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu Mustafa Kemal Zengin'in ise, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FİRAR EDEN HEMŞİRENİN 43 YIL 7 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Devam eden Yenidoğan Davası'nın tutuksuz sanığı olan ve ara mütalaada savcının tutuklanmasını talep etmesinin ardından firar ettiği ortaya çıkan hemşire Serenay Şenkalaycı hakkında ise "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "Zincirleme şekilde ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan ise 25 yıldan 43 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede, diğer 15 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları istendi.


Etiketler: #Yenidoğan çetesi

İlgili Haberler

'Yenidoğan Çetesi' kapsamında kapatılmıştı... Eski bakan Müezzinoğlu'nun hastanesi Avcılar Hospital'a saldırı: Kapısı ve camları kırıldı!

'Yenidoğan Çetesi' kapsamında kapatılmıştı... Eski bakan Müezzinoğlu'nun hastanesi Avcılar Hospital'a saldırı: Kapısı ve camları kırıldı!
Son dakika... Yenidoğan çetesi soruşturmasında aranan Ali Dirik yakalandı

Son dakika... Yenidoğan çetesi soruşturmasında aranan Ali Dirik yakalandı
'Yenidoğan çetesi' skandalı... Sayısı açıklandı, TMSF kayyum olarak görevlendirildi

'Yenidoğan çetesi' skandalı... Sayısı açıklandı, TMSF kayyum olarak görevlendirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler