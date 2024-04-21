Başıboş insan, hamile köpeği pompalı tüfekle vurdu: Yavrusu kurtarılamadı...

Zonguldak'ta tüfekle vurulup yaralanmış, 1’i ölü 5 yavrusuyla yeni doğum yapmış halde görerek veteriner kliniğine götürülen köpeğin, felç olan sağ arka bacağı ve kuyruğu ameliyatla kesildi, omuriliğinden 2 saçma çıkarıldı. Köpeğin uzun süre tedavi görmesi gerektiğini belirten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, 5 yavrudan 1’ini ise aldığı isabetten dolayı kaybettiklerini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:15
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İnsalık dışı olay, nisan ayı başında, Bartın’ın Mugada köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, hamile olan sokak köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.

Sırt ve bacağına saçmalar saplanan köpek, arka ayaklarını kullanamaz hale geldi. Yaralanan köpek, doğum yaptı. 5 yavru dünyaya getiren hayvanseverlerin yaralı halde bulduğu köpek, Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilerek tedaviye alındı.

Yavrulardan 1’i hayatını kaybederken 6 saçma isabet eden anne köpek, ameliyat edildi. Arka kısmındaki felç geçmeyen köpeğin sağ arka bacağı ve kuyruğu kesildi. Köpek ve geriye kalan 4 yavrusunun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Köpeğin yaralı, yavruların yeni doğmuş olarak geldiğini ifade eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, “Röntgeni çekip muayene yaptıktan sonra yakın mesafeden ateş edildiğini, saçmaların omuriliğin içine ve vücuduna saplandığını gördük. Omuriliktekini arka tarafı felç kalacağı için saçmayı bulup çıkarttık. Omuriliğin etrafındaki kemik dokusunu serbestleştirerek oradaki sinirin baskısından kurtardık. Sonra yavrularının yanına koyduk. Bir hafta kadar fizik tedavi uyguladık ama 1 ayakta felç olduğunu gördük. Hiç his yoktu. O ayak ve kuyruğu ampute ettik. Diğer ayakta da fizik tedavisi sürüyor. Fizik tedavide lazer ve yürütme egzersizleri yapıyoruz. Şu an ilk geldiğine göre çok iyi ama uzun süre tedavi görmesi gerekecek. Yavruların durumu çok iyi sadece 1 tanesini kaybettik. O da aldığı silah yarasından olabilir. Yavrular bize yeni doğmuş şekilde geldi” dedi. 


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