Köpek dövüştürenlere operasyon: Köpekler kurtarıldı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:46

Güncelleme: 15.04.2024 - 08:46

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz’ın Turgutbey köyünde köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, köpek dövüştürdükleri belirlenen 34 kişi yakalandı.

Köpek dövüşü ile ilgisi bulunan şahıslara toplam 214 bin 302 lira para cezası yazıldı, ele geçirilen 6 köpek Lüleburgaz Belediyesi hayvan barınağına teslim edilerek, 10 araç ise jandarma ekipleri ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.