Gazetecilere peş peşe gözaltı!
Gazeteci Fırat Can Arslan, Sibel Yükler ve Delal Akyüz evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Öte yandan, bugün gazeteci Evrim Kepenek de evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan ile T24 editörü Sibel Yükler'in evlerine polis tarafından baskın düzenlendi.
Gazeteciler gözaltına alındı.
BİANET EDİTÖRÜNÜN EVİNE BASKIN
Öte yandan, bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine de polis baskını düzenlendi. Beyoğlu Güvenlik Şube’ye bağlı polisler, bugün öğlen saatlerinde Kepenek’in Beyoğlu'ndaki evini bastı.
Polisler, bir saat süren aramanın ardından editör Kepenek'i gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesine dair ise bilgi verilmedi.
Gazeteci arkadaşlarımız Fırat Can Arslan, Sibel Yükler ve Delal Akyüz evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.— DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) July 25, 2023
Hakikat ile böyle mücadele edemezsiniz. Meslektaşlarımızı derhal serbest bırakın.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/J1Gwvk0Sqk
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