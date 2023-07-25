Gazetecilere peş peşe gözaltı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 08:53

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:19

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan ile T24 editörü Sibel Yükler'in evlerine polis tarafından baskın düzenlendi.

Gazeteciler gözaltına alındı.

BİANET EDİTÖRÜNÜN EVİNE BASKIN

Öte yandan, bianet Kadın ve LGBTİ+ hakları editörü Evrim Kepenek’in evine de polis baskını düzenlendi. Beyoğlu Güvenlik Şube’ye bağlı polisler, bugün öğlen saatlerinde Kepenek’in Beyoğlu'ndaki evini bastı.

Polisler, bir saat süren aramanın ardından editör Kepenek'i gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesine dair ise bilgi verilmedi.