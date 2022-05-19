Basın İlan Kurumu, yabancı öğrencilerle ilgili soru önergesini haberleştirenlerden savunma istedi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 2021 Ağustos ayında, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını bir anda artırdığını, bu artışın neden Türk öğrencilere de uygulanmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergesinde, 2021’de açtığı 21 bin 260 kişilik kontenjanın 10 bin 165’ini yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıldığını, uygulamanın fırsat eşitsizliği yarattığını vurguladı.

Açıklama sonrası, rektörlüğünü eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Purçu ve CHP Milletvekili Tacettin Bayır’dan şikâyetçi oldu.

(Gazetemiz 10 Ağustos 2021’de soru önergesini haberleştirmişti)

REKTÖRLÜK CEZA İSTEDİ

Rektörlük, soru önergesini yayımlayan aralarında gazetemizin de bulunduğu 100’ü aşkın gazete ve internet sitesini tespit ederek basın ahlak yasasına aykırı olduğu gerekçesiyle Basın İlan Kurumu’na ceza verilmesi için şikâyetci oldu. Kurum da haberi yayınlayan basın kuruluşlarına yazı göndererek 15 gün içerisinde savunma yazmasını istedi. İlan kesme cezası isteyen Rektörlük ise gazete ve internet sitelerinden haberi yalanlamadığı gibi düzeltme ve cevap hakkı ise istemedi.

Duruma tepki gösteren Purçu, “Bu durum, Türkiye’de ne ifade ne de basın özgürlüğünün kalmadığını alenen gözler önüne sermektedir. Gazetecilik nitelikli bir suç olarak görülmekte, bağımsız haber yapan, haksızlığa uğrayanların sesi olan, hukuksuzlukları duyuran herkes susturulmaya çalışılmaktadır” dedi.