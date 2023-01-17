Basın kartı sahiplerinin İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanma koşulları değiştirildi

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:47

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 16:47

Basın kartı sahiplerinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki İSPARK’ın otoparklarından ücretsiz yararlanma koşullarında değişikliğe gidildi. Buna göre, 1 Şubat'tan itibaren sadece basın kartını ibraz ederek otoparklardan ücretsiz yararlanma uygulamasına son verilecek. Basın kartı sahipleri diledikleri bir aracı, İSPARK plaka sistemine başvuru yoluyla kaydettirebilecek. Mevcut kart sahiplerinin de kayıtlarını 31 Ocak'a kadar yenilemeleri gerekiyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Meclisi’nin 2022’nin aralık ayında aldığı karar uyarınca, basın kartı sahiplerinin İBB iştiraki İSPARK’ın otoparklarından ücretsiz yararlanma koşulları değiştirildi. Buna göre, basın kartı sahiplerinin diledikleri bir aracı, İSPARK plaka sistemine başvuru yoluyla kaydettirmeleri gerekiyor.

basin karti sahiplerinin ispark otoparklarindan ücretsiz yararlanma koşullari değiştirildi

BASIN KARTI SAHİBİ SADECE BİR ARACI KAYDETTİREBİLECEK

https://ispark.istanbul/online-basvuru/ adresinden online olarak yapılabilen kayıt işleminde basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartlarını ve kaydettirmek istedikleri aracın ruhsat görüntüsünü sisteme yüklemeleri gerekiyor. Basın kartı sahibi ile ruhsat sahibinin aynı kişi olma şartı kaldırıldı. Basın kartı sahibi sadece bir aracı sisteme kaydedebilecek. Başvuruların 31 Ocak 2023 Salı günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

KART GÖSTEREREK ÜCRETSİZ OTOPARK HİZMETİNDEN YARARLANMA UYGULAMASINA SON VERİLECEK

Basın kartı sahipleri, yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanma hakkından yararlanmaya devam edecek. Bir araçla sınırlı olan kayıtlar https://ispark.istanbul/online-basvuru/ adresinden yapılabilecek. 1 Şubat 2023’ten itibaren kart ibrazıyla hizmetten ücretsiz yararlanma uygulamasına ise son verilecek.

İBB Meclisi’nin aldığı karar gereğince İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın 2023 Yılı Ücretsiz ve İndirimli Kullanım Hakkı Tanınan Araçlarla İlgili Şartlar'da değişiklik yaptığı 9. madde şu şekilde:

“Basın kartı sahipleri; görev nedeniyle kullandıkları (yük nakli için ve ticari olmayan) bir (1) aracını İSPARK AŞ'ye kaydettirmek koşuluyla yol kenarı otoparklardan günde 3 saat, katlı ve açık otoparklardan günde 8 saat ücretsiz yararlanırlar. Ücretsiz kullanım süresinin aşılması durumunda süre aşımından kaynaklanan otopark ücretleri normal tarife üzerinden araç kullanıcısı ve/veya ruhsat sahibinde tahsil edilecektir.”