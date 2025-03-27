Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bugün televizyon kanallarına ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu protesto etmek için RTÜK binası önünde saat 20.30'da açıklama yapacak.

Son Dakika... CHP'den 'RTÜK' kararı: Saat verdiler!
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:01

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bugün televizyon kanallarına ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu protesto etmek için RTÜK binası önünde saat 20.30'da açıklama yapacak.

RTÜK, Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verdi.

Tele 1, Halk TV ve Now TV'ye de idari para cezası ile program durdurma cezası verildi.

Öte yandan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarına 72 saat içerisinde lisans alınmaması halinde, erişim yasağı getirme kararı aldı.

 


Etiketler: #RTÜK #Cumhuriyet Halk Partisi

İlgili Haberler

CHP'den RTÜK cezalarına tepki: Duvarları el birliği ile yıkacağız

CHP'den RTÜK cezalarına tepki: Duvarları el birliği ile yıkacağız
Mansur Yavaş'tan RTÜK'e tepki... 'Bu temel hakkın açıkça ihlali'

Mansur Yavaş'tan RTÜK'e tepki... 'Bu temel hakkın açıkça ihlali'
ÇGD'den, RTÜK'e tepki: Bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın

ÇGD'den, RTÜK'e tepki: Bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler