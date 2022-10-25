Basın Konseyi'nden sansür yasası mesajı

25 Ekim 2022 Salı, 17:56

Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Haller Gençlik Merkezinde toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya; Basın Konseyi Başkanı Pınar Türençin yanı sıra Onursal Başkan Oktay Ekşi, Basın Konseyi 2’nci Başkanı Dr. Başar Yaltı, Yüksek Kurul Üyeleri Atilla Gökçe, Misket Dikmen, Doğan Satmış, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Konseyi Gazeteciler İnternet Temsilcisi Tülay Şubatlı, Zonguldak Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Ayaroğlu, Basın Konseyi Okur Temsilcisi İDOB Korist Sanatçısı ve SANSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Cem Şenler katıldı.

SANSÜR YASASI MESAJI

Konsey Başkanı Türenç, konseyin iki ana çalışma sahası olduğunu ifade ederek “Bir tanesi medya özgürlüğü için çalışır. Basın özgürlüğünü, iletişim özgürlüğünü çok önemser ve bu konudaki bütün ihlallere, bütün olaylara anında tepki verir, duruş sergiler. İkincisi de medyada oluşan etik ihlalleri sonucunda bize şikayet dosyaları gelir. Bu iki önemli konudaki çalışmalarımızı 35 yıldır aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Sosyal medya yasasına değinen Türenç, 6 ay önce medya kurumları olarak Ankara’ya giderek görüşlerini mecliste ve sokakta dile getirdiklerini söyledi. Türenç, sosyal medya yasasıyla ilgili ‘seçimden sonraya öteleyelim’ taleplerinin de karşılık bulmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Eskişehirli gazetecilerle sohbet eden üyeler, talep ve sıkıntıları dinledi.