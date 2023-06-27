Basın Konseyi'nden Yanardağ'ın tutuklanmasına sert tepki: 'Özgür basına gözdağıdır'

Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:42

Güncelleme: 27.06.2023 - 16:42

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası gözaltına alınmıştı. Yanardağ, bugün çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Basın Konseyi, Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından 'Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, özgür basına gözdağıdır' başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, tamamen ‘ifade özgürlüğü’ kapsamındaki sözlerinin ‘terör örgütü propagandası’ olduğu iddia edilerek gözaltına alınıp tutuklanması, medyaya gözdağı verme amacına yöneliktir ve asla kabul edilemez.

"TELE 1’İ SUSTURMA KUMPASININ KANITIDIR"



Merdan Yanardağ’ın, AKP’li bir milletvekilinin terörist başı Öcalan hakkındaki açıklamalarını yöneticisi olduğu TELE 1 ekranında eleştirdiği yayın, aradan geçen 6 gün sonra, medyayı susturmak için fırsat kollayan siyasi anlayışın verdiği talimatla çarpıtılarak gündeme getirilmiştir. Trollerinin, Yanardağ’ın sözlerini cımbızlayıp ‘montaj kaset’ oluşturarak sosyal medyada başlattığı ihbar kampanyası; Yargının ve RTÜK’ün aynı anda devreye sokulması, TELE 1’i susturma kumpasının kanıtıdır.

Hakkında açılan her soruşturmada adliyeye ifade vermeye giden Merdan Yanardağ’ın, savcının bu kez davet çıkarmayıp TELE 1’de yayındayken televizyon binasına polis ekibi gönderilip gözaltına aldırması; bir gece emniyette tutulduktan sonra tutuklu yargılanmasına karar verilerek Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi, ağır bir hukuksuzluktur.

"ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ MEDYAYA GÖZDAĞIDIR"



Merdan Yanardağ’ın, seçimlerin hemen ardından bir ‘montaj kaset’ kumpası ile gözaltına alınması ve tutuklanması, özgür ve bağımsız medyaya gözdağıdır. Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğünün ihlali; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının gaspıdır. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede böyle bir olay kabul edilemez.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, meslek yaşamı boyunca teröre ve terör örgütlerine her hal ve koşulda karşı çıkmış; demokrasiden ve çağdaşlıktan yana olduğunu kanıtlamış bir yurtsever; ilkeli ve dürüst bir gazetecidir.

"BİR GÜN HUKUKUN GEREKLİ OLACAĞINI HATIRLATIYORUZ"



Basın Konseyi olarak meslektaşımız Merdan Yanardağ’ın yanında olduğumuzu, ona yapılan bu zulmün, ilkeli ve dürüst gazetecilik yapan meslektaşlarını yolundan alıkoyamayacağını bildiriyor; basın özgürlüğünü yok sayanlara da bir gün hukukun gerekli olacağını hatırlatıyoruz."