Basın Konseyi’nden yandaş Yeni Şafak’a ceza

15 Aralık 2022 Perşembe, 17:34

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Merkez Konseyi üyeleri ile ilgili kışkırtıcı haberler yapan basın kuruluşları hakkında Basın Konseyi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Şafak gazetesi ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve muhabiri Burak Doğan hakkında “uyarı” kararı verdi.

Konsey, Yeni Şafak’ın söz konusu haberle Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

İhlal edilen maddeler şöyle:

4. Madde: Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

6. Madde: Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.

9. Madde: Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez.

Basın Konseyi’nden yapılan değerlendirmede; “TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında kanıtsız iddialarla suç isnadı yapıldığı, görüşlerinin sorulmadığı, olayın bağlamından koparılarak olgunun gizlendiği, TTB hakkında olumsuz algı yaratılmasının hedeflendiği, kişilik haklarının ihlal edildiği ve tüm bu nedenlerle hem etik ihlal yapıldığı hem de basın ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı” vurgulandı.