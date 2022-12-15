Basın Konseyi’nden yandaş Yeni Şafak’a ceza
Basın Konseyi Yüksek Kurulu, TTB'yi hedef alan haberleri nedeniyle iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesine “uyarı” cezası verdi.
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Merkez Konseyi üyeleri ile ilgili kışkırtıcı haberler yapan basın kuruluşları hakkında Basın Konseyi’ne yaptığı başvuru sonuçlandı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Yeni Şafak gazetesi ile gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve muhabiri Burak Doğan hakkında “uyarı” kararı verdi.
Konsey, Yeni Şafak’ın söz konusu haberle Basın Meslek İlkeleri’nin 3 maddesini ihlal ettiğine karar verdi.
İhlal edilen maddeler şöyle:
4. Madde: Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
6. Madde: Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz.
9. Madde: Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez.
Basın Konseyi’nden yapılan değerlendirmede; “TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında kanıtsız iddialarla suç isnadı yapıldığı, görüşlerinin sorulmadığı, olayın bağlamından koparılarak olgunun gizlendiği, TTB hakkında olumsuz algı yaratılmasının hedeflendiği, kişilik haklarının ihlal edildiği ve tüm bu nedenlerle hem etik ihlal yapıldığı hem de basın ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı” vurgulandı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- İstanbullu iradesine sahip çıkıyor
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı