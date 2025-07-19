Basın meslek örgütlerinden Altan Öymen için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından Altan Öymen’in vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız” denildi.

TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden, 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü, Basın Şeref Kartı sahibi ve TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Onur Kurulu Başkanımız, üyemiz Aslı Öymen’in babası gazeteci-yazar Altan Öymen’i, Altan abimizi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Onu hiç unutmayacağız” ifadeleri yer aldı.

DİSK BASIN İŞ'TEN TAZİYE MESAJI

DİSK Basın İş, Öymen'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Gazeteciliğin ustalarından Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Onu, kalemini onurla taşımış bir meslektaşımız olarak hatırlayacağız. Yakınlarının, sevenlerinin ve tüm gazetecilerin başı sağolsun.''