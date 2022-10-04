Basın meslek örgütlerinden çağrı: 'Sansür yasası geri çekilsin'

04 Ekim 2022 Salı, 04:00

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), DİSK Basın İş, Basın Konseyi, PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin düzenlediği basın toplantısında Sosyal Medya Yasa Tasarısı’ndan çekilme çağrısı yapıldı.

İktidar göreve geldiği günden bu yana sansürü bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışmaktadır diyen TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Sosyal medyayı kontrol altına almayı hedefleyen sansür yasası geçerse gazetecilik faaliyeti neredeyse tamamen yasaklanmış olacaktır” dedi. TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya da şöyle konuştu:

“Bu tasarı sadece basın mensuplarının değil toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yasa olduğu için de adeta bir oldu bittiye getiriliyor. Özellikle hapis cezası getiren 29. madde keyfiliğe açık bir durum getirmektedir.”

"YALAN HABER BAHANESİYLE SUSTURULACAK"

Söz konusu yasayla birlikte baskı ve yasakların artacağını belirten TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, “Dezenformasyonu önleme bahanesiyle getirilmek istenen bu yasa, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamış olmakla kalmaz toplumsal yaşam içinde bireyler arasında serbestçe iletişim kurma ve konuşma, tartışma özgürlüklerini de engeller. Bu durumda hangi haberin yalan, kışkırtıcı ya da doğru olduğuna kim, kimler karar verecek?” dedi.

"HERKESİ İLGİLENDİRİYOR"

DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren de bu yasanın tüm yurttaşları ilgilendirdiğini belirterek, “Bu teklif sadece gazetecileri ilgilendirmiyor. Sosyal medya kullanan tüm yurttaşları ilgilendiriyor. Örneğin Twitter’dan paylaştığınız haber için bile mahkeme karşısına çıkabilecek hatta tutuklanabileceksiniz” dedi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, “Meclis’te görüşülecek tasarı düşünce ve ifade özgürlüğü önünde yeni engeller getireceğini düşünerek kaygı duyuyoruz” dedi. PEN Yazarlar Derneği yönetimi adına konuşan Hasan Erkul ise, “Bu sansüre neden bu kadar ihtiyaç duyuyorlar? Toplumu baskı ve sansür ile yeniden düzenlemek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

"GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Basın meslek örgütlerinin ortak basın açıklamasında ise “Yasa tek sesli bir toplum yaratmak, korku iklimini canlı tutmak, sansürü ve otosansürü ağırlaştırmak amacını taşımaktadır. Tutuklu gazeteci sayısını artıracaktır. Seçim öncesi gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın habere erişimini ve haberin serbest dolaşımını engelleyecek olan yasa, ayrıca toplumsal muhalefeti de susturmayı hedeflemektedir. Basın meslek örgütleri olarak açık çağrı yapıyor, TBMM’yi acil göreve davet ediyor ve Sansür Yasası’nın geri çekilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

DİLEKÇE GÖNDERDİLER

TGS üyeleri dün, basın toplantısının ardından postane ile Meclis grup başkanvekillerine dilekçe gönderdi. TGS yaptığı açıklamada ise, “Sansüre değil daha fazla demokrasiye ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca TGS, İstanbul’un dışında İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana ve Eskişehir’de de eylem düzenledi. Yurt genelinde yapılan eylemlerden sonra da bu illerden de Meclis Grup Başkavekillerine dilekçe gönderildi.