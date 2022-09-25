Meclis 1 Ekim'de açılıyor: Sansür yasası gündemde

25 Eylül 2022 Pazar, 11:42

TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı kapsamında ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak; anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Genel Kurul, başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

İKİ YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENECEK

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle verilen iki yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek. TBMM Tören Alanı'ndaki resepsiyon, saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Meclis, tarihinde ilk kez bir dönem içinde 6. yasama yılına girerek bir ilke imza atacak.

Öte yandan, 4 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

SANSÜR YASASI ANA GÜNDEMDE

Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığı'na sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Meclis'i 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak. Meclis'in gündeminde, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

Öte yandan, iktidarın muhalif sesleri daha fazla baskı altına almak için gündeme getirdiği "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de Meclis'in ana gündem maddesi olacak.

AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” adı altında getirdiği kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve büyük tepkilere neden olmuştu. 40 maddeden oluşan teklifin yasalaşması durumunda, Türk Ceza Kanunu’nun 217. maddesine “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklenecek. Maddeye göre “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis” cezasıyla cezalandırılacak.

HABER KAYNAĞI GİZLENİRSE CEZA ARTACAK

Ayrıca suçun, “Failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacak. Gazetecilere yaptıkları haberler nedeniyle verilecek cezalar için muğlak ifadeler kullanılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir yandan haberlerdeki suç tanımı için kullanılan “kamu düzeni”, “ülkenin güvenliği”, “kamu barışı”, diğer yandan ceza artışı gerekçesi olarak sunulan “Failin kimliğini gizlemesi” ve “örgüt faaliyeti” gibi muğlak ifadelerinin ne anlama geldiği gazeteciler arasında tartışıldı.

İnternet haber siteleri de Basın Kanunu kapsamına alınarak, ‘süreli yayın’ kategorisinde kabul edilecek. Böylece haber siteleri savcıların yanı sıra Basın İlan Kurumunun da denetimine tabi olacak.

Yasa teklifiyle Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik “Suç teşkil eden içerikler,” katalog suçlar kapsamına dahil edilecek.

50 BİN LİRADAN 200 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 15 Haziran'da kabul edilen teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.