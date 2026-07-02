Basın örgütlerinden gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam'ın gözaltına alınmasına tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazetemiz muhabiri Gülnur Saydam’ın kaleme aldığı "Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?'' haberinin ardından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

X platformu üzerinden yapılan açıklamada, gazetecilere yönelik haksız gözaltı uygulamalarının basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellediğinin altı çizilerek "Gazetecilik faaliyetinin suç unsuru gibi gösterilmesi kabul edilemez. Gazetecilere yönelik haksız gözaltı uygulamalarından vazgeçilmeli, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını zedeleyen tüm uygulamalara son verilmelidir. Gazetecilik suç değildir” denildi.

TGS: ''ANAYASAL GÜVENCELER HİÇE SAYILARAK GÖZALTINA ALINDI''

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da sosyal medya hesabından Saydam'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Gazeteci Gülnur Saydam haberi nedeniyle TCK 217/A suçlaması ile karşı karşıya! Cumhuriyet gazetesi muhabiri Saydam gazetecilik faaliyeti nedeniyle, Anayasal güvenceler hiçe sayılarak gözaltına alındı. Habercilik "dezenformasyon" düzenlemesinin gölgesinde, gözaltı ve ceza tehdidiyle sürdürülemez. Hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilsin, meslektaşımız serbest bırakılsın!''

NE OLMUŞTU?

Saydam, 1 Temmuz 2026 Çarşamba gecesi yayımlanan "Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?'" başlıklı haberinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla dün gözaltına alındı, gece ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.