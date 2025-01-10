Basın meslek örgütlerinden ortak açıklama: 'Bugün yeni bir 10 Ocak olmalı'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 10.01.2025 - 13:17

Basın meslek örgütleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "çalışma koşulları ve ifade özgürlüğüne" ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı yaptı.

Avrupa Gazeteciler Birliği, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Disk Basın-İş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yönetici ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda ortak açıklamayı Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El okudu.

Türkiye’de sömürünün en görünmez olduğu mesleklerin başında gazeteciliğin geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de yıllardır gazetecilerin haklarını gerileten düzenlemeler yapıldığı ve medyanın tam anlamıyla kontrol altına alınarak bağımsız gazetecilik yapılmasının önüne engeller konduğu, güvencesiz ve patronun iki dudağı arasında çalışan gazetecilerin gözaltı, tutuklama, ev hapisleri gibi engellemelerle karşılaştığı kaydedildi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRETLER

Açıklamada, "Anayasa’nın “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünün adeta kâğıt üzerinde kaldığı günlerde sansür tehdidi artık olağanlaşmış, otosansür gibi çok daha ağır süreçler mesleğimizi tehdit eder hale gelmiştir. Bu yetmezmiş gibi onlarca yerel gazete kapanmış, ulusal ölçekte yayın yapan haber siteleri, gazeteler ve televizyonlar birer birer küçülme yoluna gitmiştir" denildi.

“Gazetecilik Hak ve Özgürlükler Deklarasyonu”na vurgu yapılan açıklamada, “Bu deklarasyonla dile getirdiğimiz taleplerimiz nettir. Sendikasız, güvencesiz bir şekilde; yoksulluk hatta açlık sınırının da altında ücretlere ve çalışma saatleri belirsiz şekilde çalışan yüzlerce gazeteci için bugün yeni bir 10 Ocak olmalıdır” vurgusu yapıldı.

GAZETECİLERİN TALEPLERİ

Açıklamada gazetecilerin talepleri şöyle sıralandı:

-Çalışma koşullarımız güvenceye alınmalıdır, işsizlik baskısı sona ermelidir

-Yıpranma hakkımız yeniden düzenlenmelidir

-Mesleki gerekçeyle haklı fesih hakkımız uygulanmalı, istifa haline kıdem tazminatımız güvenceye alınmalıdır

-Basın İş Kanunu’nun genel iş kanunu ile birleştirilmesi hazırlığından vazgeçilmelidir

-Aylık ücretimizin peşin ödenmesi sağlanmalı, yasal güvence sağlandığı takdirde haftalık çalışma süresi 40 saat olmalıdır.

-Ödenmeyen fazla mesailerimize ek faiz kuralı uygulanabilir hale getirilmelidir

-Kadın gazetecilerin çalıştırılması teşvik edilmeli, hamilelik ve doğum nedeniyle işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Doğum sonrası ücretli izin ve emzirme dönemi SGK prim desteği taleplerimiz yasal düzenlemeyle güvence altına alınmalıdır

-Başta foto muhabirlerinin ekipman satın almalarında üç yıl süreyle vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

-Serbest ve dijital mecralarda yayın yapan gazetecilerin de sendikalı olabilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

-Serbest çalışan meslektaşlarımızın basın kartı alabilmesi ve basın kartına bağlanan özlük haklarından yararlanmaları sağlanmalıdır.

-Sendikal örgütlenmenin önündeki engel haline gelen işyeri/ işletme tartışmasının ortadan kaldırılması için birden fazla işyeri olan şirketler tek işletme olarak kabul edilmeli ve örgütlenme barajı yüzde 40 olarak uygulanmalıdır.

Açıklama “Artık 10 Ocak’ları 'güvencesizlik', 'engelleme', 'sansür', 'otosansür', 'gözaltı', 'tutuklama', 'yoksulluk' gibi kavramlarla değil mücadelemizle elde edeceğimiz haklarımız ve özgürlüklerle kutlayacağımıza inancımız tamdır” ifadeleriyle tamamlandı.