Basın ödülü gerekçe gösterildi: Emekliliğine 35 gün kala ihraç edildi
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu’nun 'Emre Madran Koruma Alanında Basın Ödülü' gerekçe gösterilerek emekliliğine 35 gün kala ihraç edildiğini açıkladı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, memurluk görevinden ihraç edildi.
BirGün'den Ahin Aslan'ın haberine göre, Mimarlar Odası’nda dün yapılan basın açıklamasında konuşan TMMOB Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankara’nın başkent olduğu gün, 13 Ekim’de, doğum günümde emekli olacağım’ diye kendisine bir motto belirlemişti. 35 gün sonra yaş haddinden emekli olacaktı. Fakat dün yapılan Yüksek Disiplin Kurulu’nda devlet memurluğundan ihracına karar verildi” dedi.
Muteber Osmanpaşaoğlu’nun devlet memurluğundan ihraç edilme nedenine değinen Candan, “Tek nedeni haksız ve hukuksuz bir şekilde verdiğimiz şu plaket” diye konuştu.
Muteber Osmanpaşaoğlu’nun kızı Duygu Aslan, “Kendimi bildim bileli devlette çalışan toplumcu bir mimardan bahsediyoruz. Bence bu itibarsızlaştırma politikası. Tek adam rejiminin bize diktası. Ben bu kararı tanımıyorum. Annemle hep gurur duyuyordum, şimdi daha çok gurur duyuyorum” dedi.
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