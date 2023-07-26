İhraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: 'Bay Kemal'e hayırlı olsun...'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Özcan, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada "Bay Kemal’e hayırlı olsun. Bu kararı vererek önündeki Atatürkçü engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu gösterdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:34
İhraç edilen Tanju Özcan'dan ilk açıklama: 'Bay Kemal'e hayırlı olsun...'
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'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yüksek Disiplin Kurulu’nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir” denildi.

"BAY KEMAL’E HAYIRLI OLSUN"

Kararın ardından TELE1'e konuşan Tanju Özcan, "10 Aralıkçılara, Sorosçulara, siyaseten badem bıyıklılara hayırlı olsun. Bay Kemal’e hayırlı olsun. Bu kararı vererek önündeki Atatürkçü engelleri kaldırmaya kararlı olduğunu gösterdi. Demokrasiden sürekli bahseden Kemal Bey Türkiye’de siyasi parti liderleri arasında en diktatör kişi olduğunu bu kararla göstermiş oldu. Atatürkçü görünmekten kurtulmak isteyen CHP içindeki unsurlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 


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