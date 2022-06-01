Basın ve sosyal medya düzenlemesi komisyonda: "Gazeteci yalan haber yapmaz, yalanı devlet görevlisi veya siyasetçi söyler"

01 Haziran 2022 Çarşamba, 20:38

Basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda görüşülüyor. HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, teklifi “sansür torba yasası” olarak tanımladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun eklenmesini öngören 29. maddeyi eleştirdi. Özkan, kendi yaşadıklarından örnek vererek, “Şimdi, bir sabah evimden alındım. Örgüte üyelikti. İçeride terfi ettim. Örgütte yönetici oldum. Bunu yazan savcı değil miydi… Gazeteci yalan haber yapmaz, yalanı bir devlet görevlisi veya siyasetçi söyler. Devlet görevlisi veya siyasetçi söylemezse o, yalan haber yapmaz” dedi.

AKP tarafından hazırlanan, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tali görüşmeleri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda devam ediyor. Muhalefet, teklifin Anayasa’nın düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili hükümlerini ihlal ettiği yönünde eleştiri yapıyor.

Teklif görüşmelerine geçilmeden önce CHP ve HDP milletvekilleri, Anayasa’nın düşünce, ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili hükümlerine aykırı olduğunu belirttikleri teklifin TBMM İçtüzüğü gereği müzakeresine geçilmeden reddedilmesi yönünde ayrı ayrı önerge verdi. Önergeler, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Önergelerinin reddinin ardından teklif sahipleri, teklif hakkında bilgi verdi.

KOÇ: EKONOMİK KRİZİ BIRAKTINIZ YASAĞA ODAKLANDINIZ

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, teklifin hem torba kanun niteliğinde geldiğini hem muhalefet ve meslek kuruluşlarından görüş alınmadığını söyledi. Teklifi “sansür torba yasası” olarak tanımlayan Koç, “Evrensel hukuk açısından baktığımızda bu kanun teklifinin sorun olacağı ve ince kriterleri çiğneyebileceğini söylemek mümkün. Yalan haber, dezenformasyon olan haberin tespiti mümkün olmayan ortamda bu düzenlemeler tamamen halkı ve muhalif kesimleri susturmaya yönelik. Çıkan haberin kriterini kim nasıl ortaya koyacak” dedi.

Koç’un teklif hakkındaki görüşlerini aktardığı sırada AKP milletvekillerinden tepki geldi. Koç, “Ekonomik krizi bıraktınız yasağa odaklandınız” dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise “Sesi şimdiden kısıyorsun, yasa çıksa ne yapacaksın” tepkisi gösterdi. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, “Yavaş yavaş sıra CHP’ye geldi, sonra İYİ Parti’ye gelecek, hukuk içinde hesap soracağız” diye konuştu.

ÖZKAN: GAZETECİ YALAN HABER YAPMAZ, YALANI BİR DEVLET GÖREVLİSİ VEYA SİYASETÇİ SÖYLER

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, teklifin ihtiyaçları karşılamadığını belirterek, iktidara geldikleri taktirde Basın İlan Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı kapatacaklarını söyledi. Özkan, basın kartlarının sendikalar tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Özkan, Türk Ceza Kanunu’na ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun eklenmesini öngören 29. Maddeyi eleştirerek şunları söyledi: