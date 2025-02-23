Başına tahta parçası düşen belediye işçisi hayatını kaybetti!
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yıkımı süren kültür merkezi binasının üst katından başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere (41) tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 18 Şubat’ta ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Tekışık Kültür Merkezi binasının yıkımı sırasında başına tahta parçası düşen belediye işçisi Sedat Semih Zere, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zere, ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sedat Semih Zere, buradaki müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren Sedat Semih Zere, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
5 yıldır Şebinkarahisar Belediyesi’nde görev yapan Zere, Bulancak Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Samu Güney köyünde defnedildi.
Etiketler: #giresun #belediye işçisi #tahta
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