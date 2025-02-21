Vincin taşıdığı demir işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı

Aksaray'da tarım makineleri üreten bir işyerinde vincin kancasından çıkan demir malzemenin üzerlerine düşmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi, yaralandı.

Vincin taşıdığı demir işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:06

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki tarım makineleri üreten bir işyerinde geldi.

Taşıma sırasında bağlı olduğu vincin kancasından çıkan demir malzeme, işçiler Ömer Yerli (35) ile Polat Selvi'nin (20) üzerine düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 işçi, ekiplerin müdahalesiyle demir malzemenin altından çıkarıldı. Yaralı 2 işçi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ömer Yerli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #aksaray #vinç kazası

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