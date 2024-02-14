Başından vurulmuştu... Yengesi ve kuzeni gözaltında, amcası ile diğer kuzeni aranıyor!

Mazıdağı'nda başından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı. Amcası ve amcasının oğlu aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:02
Başından vurulmuştu... Yengesi ve kuzeni gözaltında, amcası ile diğer kuzeni aranıyor!
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kocakent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.’yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınamayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti.

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Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen İdan, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İdan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İdan’ın amcası F.Y., onun eşi G.Y., oğulları E.Y. ve adı öğrenilemeyen kızlarının yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda G.Y. ile kızı gözaltına alındı. F.Y. ve E.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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