Başkan Aras: Ortak karar ile çözüm buluyoruz
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez başta olmak üzere bölgede bulunan esnaf ve işletmecilerle biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Aras, ortak karar alınması ve herkesin bu kuralları uygulamasıyla sorunların çözümüne daha çabuk ulaşılabileceğini belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez genelinde tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra esnafların öneri ve taleplerini dinledi.
Elektrik, internet ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Aras, Bodrum’un yıllardır sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini Bitez Köy İçi Mevkiinde her yağış sonrası yaşanan olumsuzlukları göreve gelir gelmez giderdiklerini bunun sonucunda o bölgedeki ticari hareketliliğin arttığını söyledi
Bitez’de yüksek seslemüzik yapılmaması gerektiğinin bununla ilgili esnaf ve vatandaşlardan gelen tüm şikâyetleri değerlendirdiklerinin altını çizen Aras, herkesin müzik konusunda gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.
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