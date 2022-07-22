Başkan Atay projelerini anlatacak

22 Temmuz 2022 Cuma, 06:25

CHP Genel Merkezi’nde bugün yapılacak çalıştayda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçede yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği örnek projeler tanıtılacak. Çalıştay, belediyelerin kadın çalışmalarının geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kadınların, ekonomik, sosyal, kültürel katılım gibi hizmetlere erişim konularında yaşadıkları sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konulması ve belirli plan ve programlar dahilinde yürütülmesi çalışmalarına destek olunması amacıyla düzenlenecek. Çalıştayda, sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, çalışan annelerin çocukları için gündüz bakımevleri, ücretsiz psikolojik destek ve danışmanlık sunan psiko-sosyal destek ve beslenme danışmanlığı merkezleri, sosyalleşebilecekleri hanımevleri gibi projeler ile kadınlara yönelik İngilizce eğitimi gibi hizmetler hakkında bilgiler verilecek.