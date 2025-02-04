Başkan Çerçioğlu: Aydın’da yatağa aç girmezsiniz ve üşümezsiniz

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:46

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:46

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, düzenledikleri ortak basın toplantısında, her iki belediye tarafından Kuşadası’nda hayata geçirilen ve geçirilecek hizmetlerle ilgili bilgi verildi. Ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin yoksullukla mücadele eden kurumlar haline geldiğini belirten Çerçioğlu ve Günel, sosyal belediyecilikten ödün vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda düzenlenen toplantıda, Aydın ve Kuşadası basını ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Günel, belirli aralıklarla basın mensuplarıyla buluşmanın ve kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Göreve geldiği günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "Bu uyum ve iş birliğinin Kuşadası’na ne kadar çok şey kattığı ortada. İkinci hizmet dönemimizi de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile birlikte üreterek sürdürme arzusundayım. Davetimize icabet ederek bugün burada bizlerle olan Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"KUŞADASI’NA 218 KİLOMETRE YOL KAZANDIRDIK"

5 yılın ardından ikinci hizmet dönemine de hızlı başladıklarını belirten Başkan Günel, "5 yılda yaptığımız 1 milyar 117 milyon yatırımla Kuşadası’na 218 kilometre yol kazandırdık. Bu rakam önceki 10 yılda yapılan yol miktarının 5 katından daha fazla. Bunun yanında 70 futbol sahası büyüklüğünde park ve yeşil alan yaptık. Yeni sosyal destek paketleri ve sosyal donatı alanı projeleri ile hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk. Devletten gelen bütçe personel maaşlarının yarısını dahi karşılamazken bunları yaptık" diye konuştu.

Devam etmekte olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi, Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi ile Kesedağı Mesire Alanı projelerinin tamamlanmasıyla kentin büyük bir değişim yaşayacağını vurgulayan Başkan Günel, Kuşadası’nı hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"AYDIN’DA YAŞIYORSANIZ YATAĞA AÇ GİRMEZSİNİZ VE ÜŞÜMEZSİNİZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Kuşadası’nda basın mensuplarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her geçen gün derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, 2025 yılında sosyal yardımlara ciddi bir bütçe ayırdıklarını belirtti. Ekonomik sorunların artması ile birlikte belediye başkanlarına düşen görevin her geçen gün arttığını dile getiren Başkan Çerçioğlu, "CHP’li belediye başkanları sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediye başkanlarıdır. Aydın’da yaşıyorsanız yatağa aç girmezsiniz ve üşümezsiniz" ifadelerini kullandı.

YOL YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Kuşadası’nda 499 kilometrelik altyapı çalışması yaptıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, yeni yatırımların da en kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi. Yeni yapılacak yatırımlar kapsamında 15 kilometrelik Kuşadası-Güzelçamlı kanalizasyon hattı, 13 kilometrelik Bayraklıdede kanalizasyon hattı ile Karaova ve Güzelçamlı mahalleleri içme suyu hattının yer aldığını kaydeden Başkan Özlem Çerçioğlu yol yatırımlarının da süreceğini ifade etti.

Açıklamalarının ardından Başkan Çerçioğlu ve Başkan Günel, basın mensuplarının hizmet ve projelerle ilgili sorularını yanıtladı.