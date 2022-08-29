Başkan Çerçioğlu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü için bir mesaj yayımlayarak, “Bizler , cesareti ve önderliğiyle vatanımızda özgür yurttaşlar olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Çağdaş, demokratik, laik bir Cumhuriyet inşa ederek yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Atamızın izinde olacağız” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti:
"Vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve kahramanlığın destanlaştığı büyük mücadelenin 100. yıldönümünü yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ilanına giden bu muhteşem zaferle Türk milleti, kendisine reva görülen esareti reddederek bağımsızlığından ne olursa olsun taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.
Bu mücadele, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün askeri dehasıyla 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta kesin bir zafere dönüşmüştür. Sonrasında yine Ata’nın “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden alınan güçle de 7 Eylül’de güzel Aydınımızın kurtuluşuna dönüşmüştür.
Bağımsızlık aşkıyla düşmanı topraklarımızdan atan kurucu irade, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurttaşlara cesaret aşılamıştır. İmkânsızlıklara rağmen tüm yurttaşlar bu haklı zaferin kazanılmasında onurlu ve gururlu bir mücadele vermiştir.
Bizler de, cesareti ve önderliğiyle vatanımızda özgür yurttaşlar olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz. Çağdaş, demokratik, laik bir Cumhuriyet inşa ederek yolumuzu bir meşale gibi aydınlatan Atamızın izinde olacağız.
30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümü vesilesiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlu olsun."
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