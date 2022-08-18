Başkan Çerçioğlu: İbadethanelerimize sahip çıkıyoruz

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:27

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik ortamlarda yerine getirmesini sağlamak için kentteki tüm camilerde temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerin avluları, abdest alma bölümleri ve tuvaletleri yıkanırken, iç bölümlerinde ise halılar özel makine yardımı ile süpürülüp, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve pencereler tek tek silindi.



Temizlik çalışmalarından oldukça memnun olan vatandaşlar ve cami görevlileri, yapılan bu hizmet için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Camilerde düzenli olarak temizlik çalışmaları yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 13 yıldan bugüne kadar 5140 defa cami temizliği gerçekleştirdi.

"DÜZENLİ OLARAK TEMİZLİK YAPILIYOR"

İbadethanelerin temizliği konusunda uzun yıllardır hizmet verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapmasını sağlamak için, ekiplerimiz temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor ve camilerimizi pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşlarımız ve cami görevlilerimiz bu hizmetten memnunlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ibadethanelerimize sahip çıkıyoruz ve manevi değeri de olan bu hizmeti yerini getirmenin huzurunu yaşıyoruz” diye konuştu.



