Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'dan 'haciz' açıklaması: '1,5 milyar liralık bir borç devraldık'

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:32

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:38

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı CHP’li Menderes Dal, geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle makam odasındaki eşyaların haczedilmesine ilişkin "1,5 milyar liralık bir borç devraldık...Yaklaşık 630 tane taşınmazımız var. 200 civarında hizmet aracı var. Tamamında haciz var. Soluk almaya çalışıyoruz tabiri caizse ama biz bu soluğu alacağız. Gördüğünüz gibi odayı boşalttılar dün. Bir tane plastik masamız ve 20 tane plastik sandalyemiz var. Hizmet edebilmek için bu eşyalar yeter bize” dedi. Dal, belediyeye haciz koyduran şirketin seçimden 10 gün önce 122 milyon TL’lik asfalt ihalesi aldığını söyledi.

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, geçmiş dönemden devralınan borçlar nedeniyle alacaklı bir firma tarafından makam odasındaki eşyaların haczedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Dal, şunları söyledi:

"BİZLER GELİP GEÇİCİYİZ''

Göreve başladığımız andan itibaren ağır bir tablo ile karşılaştık. İlgili birimlerimizden edindiğimiz resmi bilgilere göre göre 1,5 milyar lira civarında bir borcu devraldık. Geçen yönetimden kalan ve bu borç şu an faizleriyle birlikte artmıştır malumunuz. Tabii ki bu borcun yanında 32 mahallemizin bekleyen temel belediyecilik hizmetleri adı altında acil bekleyen hizmetleri de vardı. Bir yandan bir mali disiplin yaratmaya çalıştık, bir yandan bu hizmetleri sürdürmeye çalıştık ve aynı zamanda belediyemizi gerçekten kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Tabii bu 1,5 milyarlık alacakla ilgili değişik kuruluşlar, şirketler devamlı gelip alacakların tahsili yönünde bizlerle görüştüler. Biz bu ilgili firma ve ilgili firmayla da görüşmelerimiz oldu. Herkese söylediğimiz şuydu: Evet, devlette devamlılık esastır. Bu borçlar Döşemealtı Belediyesi’nin borçları. Bizler gelip geçiciyiz. Asıl olan bu kurum ve kuruluşlardır diye ve bu borçlarımız da zaman içerisinde yapacağımız birtakım tasarruflarla ödeyeceğimizi ama şu an için bununla ilgili bir ışık görmediğimizi defalarca kendilerine ilettik. Ve görüşmeler de değişik alacaklarla ilgili de sürüyor. Bu yönde çözüme yönelik bir gayrimenkulümüzü Basın İlan Kurumu aracılığıyla satışa çıkardık. İşte 28'inde ihalemiz olacak. Dolayısıyla bunlara da hep bunları söyledik. Yani bu borç bizim borcumuz. Biz bunu bir şekilde zaman içerisinde ödeyeceğiz dedik.

"122 MİLYON LİRALIK İHALENİN SEÇİMDEN 10 GÜN ÖNCE OLMASI DİKKAT ÇEKİCİ''

Tabii bazı firmalar bunu olmazsa olmaz 'hemen öde'. 'Hemen ödeyemeyiz, söz verip tutamadıktan sonra bunun da anlamı yok' şeklinde görüşmelerimiz oldu. İlginç bir durum var. Bu ilgili kişinin üç ayrı firması var. Daha önce iki firmasıyla ilgili belediyemizde haciz işlemleri var. Bu kişi ayrı bir firması aracılığıyla da seçimden on gün önce Döşemealtı Belediyesi ile yeni bir asfalt ihalesi yapmışlar. 122 milyon liralık bir ihale. Biz bu konuyla ilgili de bu sözleşmenin tesisiyle ilgili de bu kişiyle avukatları aracılığıyla ve çalışanları aracılığıyla defalarca görüştük ve şunu söyledik; bakın bu belediyenin borç durumu ortada. Dolayısıyla bunu ödeme durumumuz yok. Bu iş yeni olmuş. Karşılıklı olarak fehsedelim. Sizler de geçmişte ekmek yemişsiniz bu belediyeden, Döşemealtı’ndan, Döşemealtılılardan ekmek yemişsiniz. Bu sadece belediyenin değil, tüm Döşemealtı’nın hakkı olan gelirler, kazanımlar, dolayısıyla fesih edelim bunu ve diğer borcumuz da zaman içinde paramız olduğu zaman ki olacak bunu ödeyelim’ dedik ama maalesef yaklaşmadılar. Bu 122 milyon liralık ihalenin seçimden 10 gün önce olması çok dikkati çekici ve bu ihaleye başka bir firma 63 milyon lira teklif etmesine rağmen bu kişiye veriliyor. Bu da manidar bir durum. Tabii biz bunun üzerine tek taraflı olarak feshettik. Bizim ayrı bir anlayışımız var.

"HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI UYGULAYACAĞIZ''

Bir kere 55 yıllık yaşamım boyunca dürüst olmaya, ahlaklı olmaya, namuslu olmaya, sözümüzün arkasında durmaya özen göstere geldik. Dolayısıyla bu bizim çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras. Bu mirası da ne azaltmak gibi bir niyetimiz var, bilakis artırmak gibi bir niyetimiz var. Dolayısıyla bizim bundan sonraki belediyecilik anlayışımız, belediyecilik yönetimiz bu çerçevede olacak. Ne olacak? Şeffaf olacağız. Ne olacak? Halkçı belediyecilik anlayışını uygulayacağız. Yani birilerinin ekstra kazanmalarına vesile olmayacağız hiçbir zaman. İki tane önemli sorumluluğumuz var. Birincisi Döşemealtı’nın bize olan güvenine layık olabilmek ikincisi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde onun bayrağını onun çerçevesinde ahlaklı bir şekilde, namuslu bir şekilde taşımak.

"BAŞKA HACİZLER DE VAR''

Başka hacizler var. Fiili uygulamaları şu an için yok. Alacaklı var. Yaklaşık 630 tane taşınmazımız var. 200 civarında hizmet aracı var. Tamamında haciz var. Öyle bir durumdayız. Soluk almaya çalışıyoruz tabiri caizse. Ama biz bu soluğu alacağız. Buna inanıyor ve güveniyoruz. Bu belediyecilik anlayışını alışılagelmişin dışında halk için, bölge için şeffaf bir şekilde ahlaklı bir şekilde geliştireceğiz. Gördüğünüz gibi odayı boşalttılar dün. Gördüğünüz gibi bir tane plastik masamız ve 20 tane plastik sandalyemiz var. Bunları da alabilir ilgili arkadaşlar. Hizmet edebilmek için bu eşyalar yeter bize. Bu eşyaların bir kusuru yok. Bunlarla bu şekilde devam edeceğiz. Hizmetlerimizi elimizden geldiğince arttırarak devam edeceğiz. Kaldı ki birçok hizmeti de yapmak durumundayız. Yollarımızın yamalarını yapıyoruz. Okullarımızın, ibadet merkezlerimizin bakımını temizliğini yapıyoruz. Bir tane binamız vardı. Bunu proje geliştirerek dönüştürdük. Yeni bir kreş kazandırıyoruz Döşemealtı’mıza. İki ay içinde ikinci bir kreşimiz olacak ve bunu bir hayırseverimiz yapacak.

"KARARLILIĞIMIZI GÖRDÜKLERİ İÇİN...''

Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Rahmetli olan sevdiklerinizin ismini yaşatmak için gelin hep birlikte Döşemealtı’na bu kutsal hizmeti yapalım. Sizlerin de eseri olsun. Sevdiklerinizin ismini bu eserlerde yaşatın. Yarım kalan bir projemiz vardı taziye evi. Onu da bir hayırsever aracılığı ile tamamlıyoruz. Döşemealtı’mız hak ettiği temel belediyecilik hizmetlerinin kazanması yönünde de elimizden gelen çabayı bundan sonraki süreçte daha iyi göstereceğiz. Bu tip uygulamalar bizi yıldırmak bir yana gerek heyecanımızı gerek motivasyonumuzu kat kat arttırıyor. Hizmet aşkımız arkadaşlarımızla birlikte artıyor. Hiçbir engel bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız önünde duramayacak. Bu kararlılığımızı gördükleri için bu tip uygulamalara tevessül ediyorlar."