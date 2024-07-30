Erdoğan’ın talimatıyla haciz işlemlerini başlattılar… Saray’ın müteahhitleri vergi vermiyor: Patronlardan almadıklarını belediyelerden almak istiyorlar!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 19:25

Güncelleme: 30.07.2024 - 19:39

AKP iktidarının 190 milyar liralık kamu ihalesi verdiği 20 inşaat patronunun 8'inin 2023’te hiç vergi vermediği ortaya çıktı.

Evrensel'in aktardığına göre, son 5 yılda 28.9 milyar liralık ihale alan Taş Yapı'nın sahibi Emrullah Turanlı'nın şirketi bu yıllar içerisinde hiç vergi vermedi.

İktidarın ‘gözde’ inşaat şirketlerinden Limak da 2023, 2020 ve 2019 yıllarında hiç vergi ödemedi. Son 5 yılın üçünde vergi vermeyen şirketin devletten 21/b usulü ile aldığı ihale toplamı ise 3.3 milyar lira.

Rec İnşaat (Rönesans) 21/b ile aldığı 12.9 milyar liralık toplam ihale tutarıyla en çok ihale alan 6. şirket olurken, 2023 yılında vergi vermedi.

Özgün İnşaat devletten en çok ihale alan 10. şirket olmasına rağmen 2023 ve 2021 yıllarında vergi ödemedi.

21/b ile en çok ihale alan 14. şirket olan Söğüt İnşaat 4.5 milyar liralık kamu ihalesi aldı. Ancak şirket son üç yılda vergi ödemedi.

Aldığı 4 milyar liralık kamu ihalesi ile en çok ihale alan 15. şirket olan Özaltın İnşaat da son üç yılda hiç vergi ödemedi.

BirGün’ün haberine göre ise 2023’te en büyük sanayi kuruluşları listesindeki SOCAR Türkiye grubundan STAR Rafineri’nin 2021 yılında matrah açıklamadığı ortaya çıktı. 2022 ve 2023’te ise şirket, matrah açıklamasına rağmen vergi ödemedi.

ARAŞTIRMAYI DA REDDETTİLER

Öte yandan TBMM’de Saadet Partisi ve CHP'nin "hangi şirketlerin vergi ödemediğini, vergi muafiyetinden yararlandığını" ortaya çıkarmak üzere verdiği önerge AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla da reddedildi.

IŞIKHAN’A SORULAR: SGK’YE BORCU OLAN İŞVERENLERİ AÇIKLAYACAK MISINIZ?

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sorular yöneltti. Ağırel şunları yazdı:

"SGK’ya borcu olan işverenlerin kamuoyuna açıklanmasına dair usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğinin 4.maddesi 2 fıkrasında ‘’6 aydan daha fazla gecikmiş prim borcu olan işverenler yılda en az bir en çok iki defa ilan edilir‘’ der.

Bakanlığınıza bağlı SGK 2016 yılına kadar açıklamış ancak 8 yıldır borcu olanlar açıklanmıyor.

Halihazırda SGK’nın icralık veya gecikmiş alacaklarının sadece %10 u belediye borçlarını oluşturuyor. Hatta zatıaliniz SGK nın alacağı toplam borcun %10 unu oluşturan borcun hangi belediyelere ait olduğunuda açıkladınız.

Peki Sayın Bakanım SGK nın alacaklarının %90’nına tekabül eden borç kime ait ?

Kanun gereği açıklamanız gerekmiyor mu?

SGK ya borcu olan işverenleri açıklayacak mısınız?”

Satın @isikhanvedat SGK’ya borcu olan işverenlerin kamuoyuna açıklanmasına dair usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğinin 4.maddesi 2 fıkrasında ‘’6 aydan daha fazla gecikmiş prim borcu olan işverenler yılda en az bir en çok iki defa ilan edilir‘’ der.



Bakanlığınıza bağlı SGK… pic.twitter.com/8d2FlgRf8h — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 30, 2024

ŞİRKETLERDEN ALMADIKLARINI BELEDİYELERDEN ALIYORLAR!

Tüm bunlarla beraber, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesinler” açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından belediyelere haciz işlemleri uygulanmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise hesaplarına haciz konulduğunu belirterek, “Binlerce özel şirketten alacağı olan SGK, primlerini sadece belediyelerden tahsil ederek rahatlayacak mı? SGK ihya mı olacak? Muhalif partilerin belediyelerini sıkıntıya sokmak için yapılan bir uygulama olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.