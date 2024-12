Başkan Duman’dan sahiplendirme çağrısı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:18

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:18

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan sokak hayvanlarının bakım, tedavi, aşılama ve çip takma işlemlerinin yanı sıra hayvanseverler ile can dostları arasında köprü olmaya devam ediyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısının gündeme gelmesi ile birlikte yaptığı sahiplendirme çağrısı toplumda karşılık buldu ve onlarca hayvansever can dostlarını sahiplenerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, gösterilen hassasiyet için tüm vatandaşlara teşekkür etti. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde daha pek çok hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmak için beklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Görkem Duman, “Yaptığımız çalışmalar ile sokak hayvanlarımızın bakım, tedavi ve aşılarını yapıyor, çiplerini takıyoruz. Merkez çalışanlarımız gelen her misafir can dostumuza sevgi ve ilgi ile yaklaşıyor. Öyle ki özel bakım gerektiren durumlarda kendi evlerinde bakım ve tedavilerini sürdürüyorlar. Soğuk kış günlerinde ormanlık alanlarda besleme yapmayı sürdürüyoruz. Ne var ki yoğun sevgiyle yaşamlarını geçirecekleri sıcak bir yuvanın yeri her zaman daha başkadır. O nedenle sahiplenme çağrımızı yeniliyoruz. Değerli Bucalılar, sevgili İzmirliler merkezimize gelerek size bir ömür arkadaşlık edecek, yaşamınıza sevgi ve ayrı bir anlam katacak bir canımızı sahiplenebilirsiniz” dedi.

“SATIN ALMAK YERİNE SAHİPLENMEK GEREKİR”

Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne gelerek dört canı sahiplenen Öykü Şensu, satın almak yerine sokak hayvanlarının sahiplenilmesi gerektiğini belirterek “Sokak hayvanları ile ilgilendiğim için sürekli merkeze geliyorum. Burada çok iyi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ben de bugün sokağımda yaşayan dört tane canı sahiplendim. Son yasa ile durum hiç iç açıcı değil. Herkes kapısının önündeki bir hayvana baksa… Onlar da bir can, cins olsun diye satın almaktan ziyade, sokak hayvanları sahiplenilmeli. Tüm vatandaşlarımız bu merkeze gelip gezebilir, buradaki hayvanları görebilir” dedi.

“BU MERKEZDE MERHAMET VE ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYORLAR”

Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bir canı sahiplenen Ece Tuncer ise ilk kez bir hayvan sahiplendiğini söyleyerek, “Benim için ilk oldu, ilk kez bir hayvan sahiplendim. Son yasalardan sonra bunu kendime görev bildim. Bir hayvan sahiplendiğiniz zaman sadece o hayvana can olmuyorsunuz, kendi hayatınıza da bir anlam katıyorsunuz. Bu yüzden herkesin bu duyguyu tatması gerekiyor” dedi. Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan çalışmaları çok beğendiğini de söyleyen Ece Tuncer, “Bu işi yapmış olmak için yapmak değil de çok büyük merhamet ve özveri ile çalışıyorlar. Diğer barınaklara göre farklı olduklarını düşünüyorum. Hepsi çok değerli insanlar” diye konuştu.