Başkan Hasan Mutlu'dan anlamlı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ziyareti

Yayınlanma: 07.03.2025 - 16:54

Güncelleme: 07.03.2025 - 16:54

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ilçedeki bir çorap fabrikasını ziyaret ederek kadın emekçilerle bir araya geldi. 168 yıl önce, 8 Mart 1857’de New York’ta 129 kadın dokuma işçisinin katledilmesine dikkat çeken Başkan Mutlu, bu trajik olayın anısına fabrikada çalışan 129 kadına karanfil takdim etti.

Kadın işçilerin gününü kutlayan Başkan Mutlu, yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü katledilen 129 kadın emekçinin hikâyesi ile başlıyor. Hayatta kadın emeği olmayan hiçbir iş yoktur. Kadının elinin değmediği bir işte başarılı olmak imkânsızdır. Bir kadın dünyayı değiştirir, tıpkı Nene Hatun gibi, tıpkı Atamız’ı dünyaya getiren Zübeyde Hanım gibi” ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu’nun anlamlı ziyareti ve kadın emeğine verdiği destek, fabrikadaki çalışanlar tarafından büyük takdirle karşılandı.