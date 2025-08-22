Başkan İnan Güney tutuklanmıştı... Beyoğlu Belediyesi'nde seçim başladı!

İBB’ye yönelik yapılan operasyonlarda 15 Ağustos günü Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 44 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından Güney dahil 20 kişi hakkında tutuklama talep edilirken İnan Güney'in de aralarında bulunduğu bu 44 kişiden 17'si “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla tutuklandı.

3 kişi hakkında imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilirken diğer 24 kişiye ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı İnan Güney’in görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında "'Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Hakimliğinin 19 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklandı.” denilirken “Anayasanın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı, Güney'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Başkan İnan Güney'in görevden uzaklaştırılması üzerine Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçmek üzere bugün (22 Ağustos Cuma günü) saat 15:00'te toplanılacağını duyurdu.

CHP VE AKP'NİN ADAYI BELLİ OLDU!

CHP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu olarak belirlendi.

AKP grubunun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili adayı ise, Süleyman Baba oldu.

SEÇİM BAŞLADI

Seçim, saat 15.00 itibarıyla başladı.

AKP grubu, gizlilik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle salonda bulunan güvenlik kamerasının kapatılmasını istedi.