Başkan Karaca: Ödülü Fethiye adına alıyorum
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage Awards ödül töreninde “Yenilikçi Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. Başkan Karaca, “Ödülümü yurttaşlarım adına alıyorum” dedi.
Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage Awards’ta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya, kadınların üretimine destek vermesi ve Fethiye’ye kattığı değerler nedeniyle “Yenilikçi Belediye Başkanı” ödülü verildi.
Ödül töreninde konuşan Başkan Alim Karaca, “Birçok dalda ödüllere layık görüldüm. Bu ödülümü de Fethiyeli yurttaşlarım adına alıyorum. İlçemizi daha da ileriye götürmek, şehrimizi modern bir kent haline getirmek adına çalışıyoruz. Böylesine değerli bir jüri tarafından ödüle layık görülmemden dolayı mutlu oldum” diye konuştu.
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