Adana'da 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın temeli atıldı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:20

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:23

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın temelini atarak çok önemli bir hizmetin daha başlangıcını yaptı. Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Bilal Bilici, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, siyasiler, muhtarlar ile bölge sakinleri katıldı.

Programda ilk sözü alan 2000 Evler Mahallesi Muhtarı Tolga Yıldırım, mahalleye hizmetlerinden ötürü Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti. CHP Adana Milletvekiilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Bilal Bilici de temel atma töreninde halka hitap ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Başkan Zeydan Karalar, halkın kendisine verdiği büyük destekten dolayı teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında, bu güven ve inanca layık olabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

ALAN VE ÖZELLİK OLARAK NADİDE BİR PARK

Temelini attıkları 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın Adana’nın en muhteşem parklarından biri olacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, 38 bin metrekarelik alanıyla Adana’nın kurtuluş ve özgürlük ruhunu yaşatacak parkta; 21 bin 500 metrekare yeşil alan, milli mücadele kahramanlarımızı onurlandıran anıt duvarıyla özel bir meydan, çocuklar için oyun alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolu, bisiklet yolları, masa tenisi ve satranç masaları, yağmur bahçeleri ve sürdürebilir sulama sistemleri gibi birçok özelliğin yer alacağını açıkladı.

Başkan Zeydan Karalar, yapılacak parkın, Merkez Park ve Atatürk Parkı’ya birlikte şehrin en büyük ve en güzel parklarından olacağını bildirdi. Adana’nın kurtuluşunu temsil eden 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın ismiyle de çok özel olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Kurtuluş Mücadelesi’nde Adana’nın yeri ve önemini anlattı. Başkan Zeydan Karalar, bölgeye semt pazarı yapılacağını da açıkladı.

SGK BORCU BASKISI ADALETSİZ VE HALKA HİZMETİ ENGELLEME ÇABASI

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili soruna da değinen Başkan Zeydan Karalar, o kadar belediyenin içinde sadece 6 CHP’li belediyeye uygulanmak istenen SGK borcu tahsilinin adaletli olmadığını, baskı ve engelleme çabası olduğunu kaydetti. Başkan Zeydan Karalar ne olursa olsun halka hizmete aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Acıyı Bal Eyledik şiirini okuyarak bitirdi.