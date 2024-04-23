Zeydan Karalar makamını minik Ata Ergül’e teslim etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenin ardından belediye binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cebesoy İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Ata Kemal Ergül’e teslim etti.

İHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:16
Zeydan Karalar makamını minik Ata Ergül’e teslim etti
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenin ardından belediye binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cebesoy İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Ata Kemal Ergül’e teslim etti. 23 Nisan rutinine İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve Ata Kemal Ergül’ün ailesi eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar, başkanlık koltuğunu devrettiği Ergül’ün talimatlarını dinledi ve yanıt verdi. Ergül, Başkan Zeydan Karalar’dan yaz kış açık olması şartı ile aileleriyle birlikte kullanacakları; içinde eğlence, spor ve dinlenme merkezlerini barındıracak bir kompleks talebinde bulundu.

Makam teslim töreni Başkan Zeydan Karalar’ın hediye takdiminin ardından son buldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolünün katıldığı resmi törende 23 Nisan kutlandı, renkli görüntüler oluştu.


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