Başkan Karalar temeli attı: Kurtuluş coşkusu Adana’yı sardı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.01.2025 - 04:00

Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İlk olarak Adana ve Adanalılar Mustafa Kemal Atatürk’e milli mücadele gerçekleştirme hissi vermiştir. Düşmanla ilk mücadele de Adana’da, güneyde başlar. “Adana’da, bölgede düşmanla mücadele bitince Kolordu Batı’ya, Ege’ye gider ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılmasına önemli katkı sağlar. 4 Ocak akşamını 5 Ocak sabahına bağlayan gece Fransız düşman kuvvetleri memleketi terk eder. 5 Ocak 1922 sabahı terzi Fikri’nin diktiği Türk bayrağı, Büyük Saat kulesi ile Ulu Cami arasına asılır. O günden sonra da her yıl 5 Ocak’ta Adana’nın kurtuluşu kutlanır” ifadelerini kullandı.

KURTULUŞ VE ÖZGÜRLÜK PARKI’NIN TEMELİ ATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törenlerin ardından Seyhan ilçesinde 5 Ocak Kurtuluş ve Özgürlük Parkı’nın temelini attı.

Parkın Adana’nın en muhteşem parklardan biri olacağını belirten Başkan Karalar, 38 bin metrekarelik alanıyla Adana’nın kurtuluş ve özgürlük ruhunu yaşatacak parkta 21 bin 500 metrekare yeşil alan, Milli Mücadele kahramanlarımızı onurlandıran anıt duvarıyla özel bir meydan, çocuklar için oyun alanları, kaykay pistleri, yürüyüş yolu, bisiklet yolları, masa tenisi ve satranç masaları, yağmur bahçeleri ve sürdürebilir sulama sistemleri gibi birçok özelliğin yer alacağını açıkladı.