Başkan Ömer Günel'den çağrı: Birlikte kurtaralım

08 Ekim 2021 Cuma, 16:43

Kuşadası ilçesinde 8 yıl önce açılışı, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve 120 milyon dolar harcanarak yapılan Efes Kongre Merkezi çürümeye terk edildi. Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyüğü olarak açılan merkezde icra nedeniyle birçok cihaz ve jeneratör yediemine kaldırıldı. Binanın elektriği borcu yüzünden kesilerek kapısına kilit vuruldu.

KAPISI KİLİTLİ

Kuşadası’nda, Efes Kongre Merkezi’nin (KOMER) 18 Ekim’de yapılacak genel kurulu öncesi KOMER hissedarlarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, TÜRSAB’ın hukuk başdanışmanı İlker Ünsever tarafından katılımcılara borçları nedeniyle kapısına kilit vurulan KOMER’in mali tablosu hakkında bilgi verildi.

TÜRSAB’ın Efes Kongre Merkezi’ni yaşatmak istediğine dikkat çeken Ünsever, borçların kongre merkezinin işletilmesine engel teşkil etmediğini belirtti. Hisse sahibi olan kurumların temsilcileri de KOMER’in yeniden işler hale getirilmesi için uygulanacak kurtuluş reçetelerini ele aldı. Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “KOMER’in yeniden işler hale getirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ancak bu konuyla ilgili Kuşadası’ndaki tüm paydaşlar taşın altına ellerini koymalı” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Efes Kongre Merkezi’nin en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için en başından beri büyük çaba sarf ettiklerini belirterek “Turizmi 12 aya çıkarmak için yapılan en büyük yatırımlardan biri olan KOMER için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha önce KOMER'i kent ekonomisine kazandırmak amacıyla hazırlattığımız bir projeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın eski Valisi Yavuz Selim Köşger ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile paylaşmıştık. Ancak daha sonra sonuç alamadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuyu yakından takip ediyor. Ancak bu konuyla ilgili Kuşadası’ndaki herkes taşın altına elini koymalı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB da işletme şirketine desteğini esirgememeli” dedi.