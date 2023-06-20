Başkan Oran’dan elektrik dağıtım firmasına tepki

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:29

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:29

İzmir’de Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Gediz Elektrik A.Ş tarafından kazılan yollara tepki gösterdi. Tüm birim amirleriyle Alaçatı’da sokakları gezen Oran, Gediz Elektrik tarafından açılan ve kapatılamayan yolların Çeşme Belediyesi ekiplerince kapatılacağını belirtti.

26 Mayıs’ta kazılmaya başlanan ve kapatılamayan çukurlarla ilgili hiçbir güvenlik önlemi alınmamasına da tepki gösteren Oran, “Değerli Çeşme ailem buradan size Çeşme Belediyesi’nin tüm birim amirleri ile beraber sesleniyorum. Uzun yıllardır kangren haline gelmiş olan Çeşmemiz’in altyapı sorunlarının çözülebilmesi adına, Gediz elektrik firmasının yapmış olduğu altyapı çalışmaları için elimizden gelen tüm kolaylığı gösterdik. Fakat sezonumuza çok yakın bir dönemde yapılmış olan kazı çalışmaları turizm kenti olan ilçemize büyük darbe vurmaktadır. Çeşme’nin alt yapı ve üst yapısının en iyi duruma gelmesi şüphesiz her birimizin en büyük isteğidir, ancak bilinmelidir ki plansız ve sorumsuz hareketler ilçemize iyilikten çok zarar getirmektedir. Biz konuyla alakalı firmayı defalarca kez uyardık sonrasında ciddi para cezaları uyguladık fakat asla gerçekçi bir yanıt ve sonuç alamadık. Bu duruma göz yummamız söz konusu dahi olamaz” diye konuştu.

“TÜM EKİBİMLE BİRLİKTE YAZ BOYUNCA SAHADA OLACAĞIM”

Çeşmeliler’den biraz daha sabırlı olmalarını ve duruma müdahale ettiğini ifade eden Oran, “Gördüğümüz manzara kısa olan yaz sezonumuzun bu sorunlarla geçeceğini gösterdiği için ben Çeşme Belediye Başkanı olarak belediyemizin tüm imkanlarıyla duruma müdahale ediyorum. Açık olan tüm kazı alanları belediyemiz imkanlarıyla kapatılacaktır. Bu çalışmanın en hızlı ve ivedi şekilde yürümesi için ben ve tüm birim amirlerime seferber olmuş durumdayız. Buradan tüm Çeşme aileme sesleniyorum; biraz sabır diliyorum. Tüm yaz boyunca sahada olacağım. Yaşanan aksaklıkların düzeltilmesi için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.