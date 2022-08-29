Başkan Sandal: Bayraklı, hepimizin
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için gittiği Onur Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Başkan Sandal, “İlçemizin her mahallesi bizim için aynı önemde. Daha modern bir Bayraklı yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
İzmir’de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle ziyaretlerine Onur Mahallesi ile devam etti. Başkan Sandal, ilk olarak Muhtar Hasan Aydemir’i ziyaret etti. Mahallenin ihtiyaçları ile ilgili Aydemir’den bilgi alan Sandal, daha sonra bürokratlarıyla birlikte esnafı gezdi. Ziyarete CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de katıldı. Esnaf turunun ardından ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Sandal, mahalle kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu. Talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyerek, ihtiyaçlara ivedilikle yanıt verileceğini dile getiren Sandal; yol, kaldırım, park ve temizlik gibi konularda çalışmaların hızlanacağını söyledi.
“BAYRAKLI HEPİMİZİN”
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her mahallemiz bizim için önemli. İlçemizi karış karış gezerek eksikleri tespit ediyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Onur mahallemizde talep ve önerileri dinledik, yapacaklarımızı anlattık. Bayraklı’yı birlikte güzelleştireceğiz. Kentsel dönüşümden, sosyal donatı alanlarına, kültür-sanat ve spor merkezlerine kadar ne gerekiyorsa eksikleri tamamlayacağız. Bayraklı bizim, Bayraklı hepimizin” ifadelerini kullandı.
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